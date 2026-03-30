Суд обязал кошатницу сделать капремонт из-за адского запаха в течение пяти лет

Суд рассмотрел многолетний спор между соседями и владелицей квартиры, в которой содержалось большое количество кошек, и вынес решение в пользу истцов. Об этом сообщил информационно-правовой портал Гарант.ру.

Жители многоквартирного дома подали иск к соседке, жалуясь на стойкий неприятный запах, распространявшийся из её квартиры. По их словам, ситуация мешала нормальному проживанию и ухудшала санитарные условия. Изначально требования были весьма жёсткими: истцы просили не только освободить жильё от животных, но и провести масштабный ремонт. В перечень работ вошли демонтаж полов, окон, дверей и санузла, снятие штукатурки и последующее восстановление всех конструкций.

Разбирательство длилось более пяти лет. За это время суд назначил сразу две экспертизы — ветеринарную и санитарно-эпидемиологическую, а также строительную. Эксперты установили, что в квартире содержалось 17 кошек. При этом отсутствовали условия для изолированного содержания больных или новых животных, а также необходимые меры ухода и ветеринарного контроля.

Специалисты зафиксировали сильный запах продуктов жизнедеятельности животных, который ощущался не только внутри квартиры, но и в подъезде. Отмечалось, что владелица не проводила стерилизацию, вакцинацию и иные обязательные процедуры. Согласно выводам экспертизы, условия содержания животных не соответствовали нормам законодательства и могли представлять угрозу распространения инфекций, включая опасные заболевания.

Отдельное заключение касалось строительной части: запах проникал в соседние квартиры через конструкции дома из-за износа и особенностей материалов. Со временем он впитался в стены и отделку, что усилило проблему. Ответчица утверждала, что вывезла всех животных, а затем и вовсе продала квартиру. Однако суд не принял эти доводы, сославшись на отсутствие убедительных доказательств.

Суд признал, что именно действия владелицы нарушили право соседей на благоприятные условия проживания. Также было указано, что длительное содержание большого количества животных без соблюдения норм создало угрозу для здоровья жильцов. В итоге суд обязал провести комплексный ремонт, направленный на устранение запахов, а также исключить дальнейшее содержание большого числа животных. В случае неисполнения решения назначена неустойка — по 300 рублей в день для каждого истца.

