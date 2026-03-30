30 марта, 12:23

Блогерша из Шотландии попалась с коноплёй на $200 тысяч в аэропорту Парижа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meeboonstudio

Шотландская блогерша была задержана в аэропорту Парижа с крупной партией каннабиса. Инцидент произошёл ещё в апреле 2025 года, однако подробности дела стали известны только сейчас. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летняя Элли Крэмпси возвращалась из Таиланда домой с пересадкой во Франции. Во время досмотра сотрудники аэропорта обнаружили в её багаже 17 пакетов с веществом растительного происхождения. По оценке, стоимость изъятого может достигать до 200 тысяч долларов. Девушку обвинили в контрабанде наркотиков, и в суде она признала вину.

Ранее Life.ru сообщал, что три члена лётного экипажа British Airways попали в больницу после того, как съели конфеты с экстремальной дозой марихуаны, которые им подарил один из пассажиров.

Полина Никифорова
