ИИ запретил писателей Драгунского и Коноплёва, уличив их в пропаганде наркотиков

Нейросеть сочла фамилию писателя Дениса Драгунского нарушающей закон о пропаганде наркотиков. Причина — созвучие части «Драг» с английским словом drug. Об этом рассказал гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

«ИИшка определила, что Драгунский подпадает под запрет по закону о пропаганде наркотиков. Из-за «Драг», — написал Капьев в своём телеграм-канале. По его словам, такие решения приходится перепроверять вручную.

Как оказалось, проблема шире: нейросети регулярно ошибаются. Под подозрение попадают слова вроде «героиня» или фамилии типа Коноплёв. В итоге издатели тратят ресурсы на ручную проверку, а партнёры «на всякий случай» убирают даже безопасные тексты.

Денис Драгунский — российский писатель, публицист и журналист, сын известного детского автора Виктора Драгунского. Автор прозы, эссе и колонок, часто публикуется в СМИ и ведёт общественно-политические дискуссии.

Ранее Life.ru писал, что книжный магазин в Ижевске получил штраф 800 тысяч рублей из-за книги с ЛГБТ* — пропагандой. Подобные случаи в последние годы происходят регулярно. Книги и издательства все чаще становятся объектом проверок из-за содержания, которое может быть признано нарушающим действующее законодательство.

