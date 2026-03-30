Живого червя достали из глаза пациента в Чебоксарах — «поселил» его туда комар

В Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова произошёл необычный случай. Врачи столкнулись с редким паразитарным заболеванием – дирофиляриозом – у 52-летнего мужчины из Ульяновской области.

Пациент обратился с жалобами на «шишку» под верхним веком. После обследования было обнаружено безболезненное, покрасневшее образование. При диагностическом проколе из него показался червь. Хирурги с ювелирной точностью извлекли живого паразита длиной около 20 см, который развивался в глазу пациента почти год. Это второй подобный случай в практике врачей.

«Это классический случай дирофиляриоза. Пациент вспомнил, что летом, занимаясь покрытием крыши, почувствовал укус комара прямо в глаз. Мужчина не придал этому значения. Позже на месте укуса появилось маленькое пятно, которое долгое время не беспокоило, но медленно росло», — отметила врач-офтальмохирург Ирина Шахматова.

Опасность этой патологии выходит далеко за рамки косметического дефекта. Медики подчёркивают высокую миграционную способность червя: без своевременного лечения паразит может распространиться по всему организму, поражая жизненно важные органы и даже головной мозг, что чревато крайне серьезными осложнениями.

В настоящее время пациенту назначена комплексная терапия, включающая противовоспалительные, антисептические и специфические противопаразитарные средства.

Этот инцидент – не просто любопытный медицинский случай, а тревожный сигнал. Врачи филиала отмечают рост числа подобных диагнозов как в Чувашии, так и в других регионах центральной России.

Специалисты настоятельно рекомендуют: при появлении подвижного, «перемещающегося» или медленно растущего уплотнения на веках или лице после укуса комара, не занимайтесь самолечением. Немедленно обратитесь к врачу. Чем раньше будет удален паразит, тем меньше будет риск для вашего здоровья.

Ранее хирурги Мариуполя извлекли 15-сантиметрового паразита из тела 15-летней девочки, который попал в организм после укуса комара. Контакт с насекомым привёл к заражению, и примерно через три месяца из личинки в теле подростка развился червь длиной около 15 сантиметров. Паразит, способный мигрировать по организму, в конечном счёте переместился в область глаза.