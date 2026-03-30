Правительство выделит еще 1 млрд рублей помощи потерявшим дома в Курской области

Правительство РФ дополнительно направит миллиард рублей Курской области. Средства пойдут на компенсацию расходов за наём временных квартир для местных жителей, которые лишились собственного имущества.

Глава правительства Михаил Мишустин, выступая на заседании, напомнил, что ранее регион уже получил 1,3 млрд рублей на эти же цели. Он подчеркнул, что сейчас для людей крайне важна дополнительная финансовая помощь.

Премьер отметил, что такие меры станут ощутимой поддержкой для семейного бюджета, особенно для семей с детьми. Выделенные средства позволят покрыть затраты на съемное жилье.

Мишустин дал поручение профильным ведомствам — Минфину и Минстрою — оперативно перечислить необходимую сумму в регион. Это позволит ускорить процесс получения выплат.