Украинские военные совершали преступления в Курской области безнаказанно только благодаря поддержке своих спонсоров из НАТО. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил португальский блогер Жоау Пальма Куаресма, посетивший Суджу.

«Можно показать тысячу минут видеозаписей всех улиц Суджи, и всё равно не передать то чувство, которое испытываешь, проходя по этим улицам, поэтому я думаю, что они могут творить такое в гражданских районах только потому, что у них есть прикрытие спонсоров, таких как Европейский союз и Соединённые Штаты, этих стран НАТО», — сказал он.

Он подчеркнул, что преступления против мирных жителей нельзя оправдать боевыми действиями. Блогер возмутился происходившему в приграничном городе, отметив, что у украинской армии не было причин разрушать гражданские объекты — например, памятники.

«Это просто вандализм. Это не работа солдата», — считает блогер.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военные засекречивают информацию о гибели иностранных наёмников. По словам бойца с позывным Мокей, на местах столкновений находят тела без документов и каких-либо опознавательных знаков. Он считает, что такие меры могут быть направлены на то, чтобы скрыть участие иностранцев в конфликте.