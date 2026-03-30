В Аргентине подросток открыл стрельбу в школе

В аргентинской провинции Санта-Фе учащийся одной из школ открыл стрельбу по одноклассникам. Как сообщает телеканал TN, в результате происшествия один подросток погиб и ещё двое получили ранения.

Трагедия случилась в небольшом городке Сан-Кристобал. По информации телеканала, нападавший, возраст которого составляет 15 или 16 лет, был задержан на месте — его удалось обезвредить одному из сотрудников школы. Жертве стрелка всего 13 лет.

В связи с произошедшим занятия в учебном заведении были приостановлены. Примечательно, что учителя характеризуют задержанного как хорошего ученика. Педагоги были шокированы случившимся, поскольку ничто в поведении подростка ранее не предвещало подобного поступка.

Ранее сообщалось, что в школе Тамблер-Риджа произошла стрельба, в результате которой погибли, как минимум, 10 человек, включая стрелка. В учебном заведении обнаружены тела шестерых погибших. Ещё один пострадавший скончался по дороге в больницу. Полиция также нашла двоих убитых в соседнем жилом доме — их гибель также связывают с инцидентом.