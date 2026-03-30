«Станцует джиттербаг на вашей могиле»: В США жёстко прошлись по Трампу

Обозреватель The New York Times Фрэнк Бруни выпустил колонку, в которой обвинил Дональда Трампа в особой жестокости по отношению к умершим политическим оппонентам и публичным фигурам. Автор утверждает, что президент США с годами стал действовать в таких случаях быстрее и жёстче.

В качестве примеров он приводит высказывания Трампа после смерти Джона Маккейна, Колина Пауэлла и бывшего директора ФБР Роберта Мюллера. По мнению Бруни, особенно показательной стала реакция Трампа на смерть Мюллера. Колумнист считает, что таким образом американский лидер продолжает сводить счёты с теми, кто при жизни был для него политически опасен.

Обозреватель также обращает внимание, что Маккейн, Пауэлл и Мюллер были ветеранами Вьетнама, получившими боевые награды. На этом фоне он противопоставляет их биографии самому Трампу, который в войне не участвовал.

Отдельно Бруни пишет, что подобные выпады быстро забываются, потому что общество уже привыкло к постоянному потоку скандальных заявлений со стороны президента. Именно это, по его мнению, и делает ситуацию ещё опаснее.

В колонке автор приходит к выводу, что такая риторика говорит не только о самом Трампе, но и об общем снижении планки в американской политике. По его версии, речь идёт об утрате сочувствия, великодушия и элементарной человеческой меры.

Напомним, что Дональд Трамп не стал скрывать радости в связи со смертью бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Глава Белого дома заявил, что Мюллер больше не сможет вредить невинным людям, и назвал его кончину хорошей новостью. Экс-директор ФБР скончался 20 марта на 82-м году жизни после долгой борьбы с болезнью Паркинсона. Именно Мюллер в своё время возглавлял расследование о якобы вмешательстве России в американские выборы.