Прокуратура ДНР завершила расследование и утвердила обвинительное заключение по делу 58-летнего гражданина Грузии Кобы Хабази. Его обвиняют в наёмничестве — он воевал против российских войск на Украине, заработав 3,6 миллиона рублей.

Следствие установило, что Хабази прибыл на Украину через Польшу в марте 2022 года, вступил в Грузинский национальный легион, прошёл подготовку и участвовал в боевых действиях до января 2026 года.

По данным Генпрокуратуры, его действия были расценены как участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. В результате, по запросу российской прокуратуры, Хабази объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Киев систематически нарушает условия контрактов с иностранными наёмниками, в частности в вопросах выплат и возврата тел погибших. Несмотря на прописанные в соглашениях обязательства по компенсациям, лечению и репатриации, эти пункты зачастую игнорируются, особенно в отношении раненых, которые не получают должной медпомощи и протезирования.