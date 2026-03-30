30 марта, 14:00

Грузинский наёмник Коба Хабази за четыре года заработал в ВСУ 3,6 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Прокуратура ДНР завершила расследование и утвердила обвинительное заключение по делу 58-летнего гражданина Грузии Кобы Хабази. Его обвиняют в наёмничестве — он воевал против российских войск на Украине, заработав 3,6 миллиона рублей.

Следствие установило, что Хабази прибыл на Украину через Польшу в марте 2022 года, вступил в Грузинский национальный легион, прошёл подготовку и участвовал в боевых действиях до января 2026 года.

По данным Генпрокуратуры, его действия были расценены как участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. В результате, по запросу российской прокуратуры, Хабази объявлен в международный розыск.

Экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ не забирают тела погибших наёмников

Ранее сообщалось, что Киев систематически нарушает условия контрактов с иностранными наёмниками, в частности в вопросах выплат и возврата тел погибших. Несмотря на прописанные в соглашениях обязательства по компенсациям, лечению и репатриации, эти пункты зачастую игнорируются, особенно в отношении раненых, которые не получают должной медпомощи и протезирования.

Наталья Демьянова
