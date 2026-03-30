Для экс-замглавы Курщины Дедова запросили 19 лет лишения свободы

В Ленинском суде Курска государственный обвинитель потребовал 19-летнего тюремного срока для экс-заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова по делу о взятках. Информацию передаёт РИА «Новости».

«Признать Дедова Алексея Владимировича виновным... и назначить ему окончательное наказание в виде 19 лет лишения свободы», — сказал прокурор.

Помимо прочего, сторона обвинения предлагает отстранить Дедова от любых должностей, связанных с управлением, организацией или хозяйственной деятельностью в государственных и местных органах власти, на срок 14 лет. Дмитрию Шубину, которому инкриминируется посредничество во взяточничестве, прокурор запросил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа, достигающего 388,5 миллионов рублей.

По данным следствия, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в получении взяток. Первая взятка, превышающая 12,9 млн рублей, была получена за выполнение служебных обязанностей и содействие компаниям «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2 000». Вторая взятка, в размере 8 млн рублей, предназначалась за аналогичные действия в пользу «КТК сервис», связанной с бывшим депутатом Максимом Васильевым. Также утверждается, что по указанию Смирнова и Дедова Корпорация развития Курской области заключила контракт на строительство фортификаций на сумму более 192 млн рублей.

Ранее в деле о хищениях на строительстве укреплений в Курской области появились новые подробности. Бывший губернатор региона Алексей Смирнов, выступая в суде в качестве свидетеля по делу о коррупции, заявил, что его предшественник на посту Роман Старовойт якобы получил около 100 миллионов рублей в виде «откатов» при строительстве оборонительных сооружений.