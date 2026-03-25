Экс-губернатор Курщины Смирнов заявил в суде о полученных Старовойтом откатах

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, выступая свидетелем по уголовному делу о взяточничестве, сообщил в суде, что экс-глава региона Роман Старовойт якобы получил около 100 миллионов рублей в виде «откатов» за возведение фортификационных сооружений. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Всего за период с февраля 2022-го по август 2024 года, Старовойт получил откаты со стороны... в мангушском Мариуполе, от сделок с фортификационных сооружений на территории Курской области около 100 миллионов рублей», — сказал Смирнов в зале суда.

В Курске 11 марта стартовал судебный процесс по делу экс-замгубернатора Алексея Дедова и местного жителя Дмитрия Шубина. Дедова обвиняют в получении крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Шубина – в посредничестве при их передаче (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По данным следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов, совместно со Смирновым и при участии Шубина, получал незаконные вознаграждения от коммерческих структур. Взятки предназначались за общее покровительство, а также за содействие в заключении муниципальных контрактов на строительство и капремонт, включая возведение оборонительных сооружений.

Напомним, 7 июля 53-летнего Романа Старовойта сняли с поста министра транспорта РФ, а спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой по уголовному делу о хищении бюджетных денег. С 2021 года Старовойт находился в разводе. У него есть две дочери. Последние годы перед смертью он встречался с 25-летней Полиной Копыловой. По данным СМИ, он оставил родным имущество на 1 млрд рублей.