Американский суд отпустил одну из россиянок, задержанных у военного объекта

Калифорнийский суд приказал выпустить на свободу россиянку Кристину, которую в январе задержали на военной базе морпехов «Кэмп-Пендлтон» — судья признал, что США нарушили её права. Решение опубликовано в материалах дела.

История тянется с декабря 2022 года: тогда женщина въехала в Штаты, её задержали, но через несколько дней отпустили под иммиграционный надзор. А 17 января 2026-го всё пошло по новой — её снова взяли под стражу, теперь уже на территории базы в Сан-Диего, куда она, по словам самой Кристины, заехала просто в туалет. После этого её отправили в центр содержания иммигрантов Otay Mesa.

Суд решил, что американские власти не имели права отменять прежние условия освобождения без объяснения причин и не дали женщине возможности обжаловать арест. Теперь у сторон есть время до 1 апреля подтвердить, что решение исполнено, и тогда дело закроют. А вот с другой россиянкой, Наталией, ситуация пока иная — её жалоба идёт по стандартной процедуре, и решения суда по ней ещё нет.

Напомним, что инцидент произошёл, когда навигатор проложил девушкам маршрут до ближайшего «Макдоналдса» через въезд на закрытый объект, и они доехали до парковки с военной техникой. Одна из задержанных, Наталия, переехала в США в 2021 году и подала заявление на политическое убежище. В апреле 2023 года она получила разрешение на работу, которое требуется продлевать каждые два года. Россиянки были задержаны на месте, после чего их поместили в иммиграционный центр. С тех пор они оставались под стражей.