Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 14:56

Американский суд отпустил одну из россиянок, задержанных у военного объекта

Задержанная в Штатах россиянка. Обложка © SHOT

Задержанная в Штатах россиянка. Обложка © SHOT

Калифорнийский суд приказал выпустить на свободу россиянку Кристину, которую в январе задержали на военной базе морпехов «Кэмп-Пендлтон» — судья признал, что США нарушили её права. Решение опубликовано в материалах дела.

История тянется с декабря 2022 года: тогда женщина въехала в Штаты, её задержали, но через несколько дней отпустили под иммиграционный надзор. А 17 января 2026-го всё пошло по новой — её снова взяли под стражу, теперь уже на территории базы в Сан-Диего, куда она, по словам самой Кристины, заехала просто в туалет. После этого её отправили в центр содержания иммигрантов Otay Mesa.

Суд решил, что американские власти не имели права отменять прежние условия освобождения без объяснения причин и не дали женщине возможности обжаловать арест. Теперь у сторон есть время до 1 апреля подтвердить, что решение исполнено, и тогда дело закроют. А вот с другой россиянкой, Наталией, ситуация пока иная — её жалоба идёт по стандартной процедуре, и решения суда по ней ещё нет.

Мать одной из задержанных на военной базе США россиянок отказалась помогать дочери
Мать одной из задержанных на военной базе США россиянок отказалась помогать дочери

Напомним, что инцидент произошёл, когда навигатор проложил девушкам маршрут до ближайшего «Макдоналдса» через въезд на закрытый объект, и они доехали до парковки с военной техникой. Одна из задержанных, Наталия, переехала в США в 2021 году и подала заявление на политическое убежище. В апреле 2023 года она получила разрешение на работу, которое требуется продлевать каждые два года. Россиянки были задержаны на месте, после чего их поместили в иммиграционный центр. С тех пор они оставались под стражей.

