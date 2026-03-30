Страны Запада остаются зависимыми от импортного сырья, что ограничивает их возможности для ведения крупных военных конфликтов. Об этом пишет британский портал UnHerd. В публикации отмечается, что такая зависимость делает западные государства уязвимыми в противостоянии с крупными странами.

«Запад настолько зависим от импорта сырья, что решительно не в состоянии вести сколь-либо серьезные войны с такими странами, как Иран, Россия или Китай», — указано в статье.

Авторы указывают, что давление на ключевые энергетические маршруты, в частности Ормузский пролив, может существенно повлиять на мировую экономику. Это, в свою очередь, ударит по наиболее чувствительным точкам западных стран — финансовым рынкам и стабильности поставок.

Ранее Life.ru сообщал, что Британия сняла санкции на транспортировку казахстанского сырья компанией «Роснефть». Согласно документу, исключение распространяется на перевозку нефти из Казахстана. Это решение позволяет продолжить соответствующие операции, несмотря на действующие ограничения.