В Атлантике три танкера, следовавшие в Европу с топливом, сменили маршрут

Три танкера, доставлявшие дизельное топливо в Европу, скорректировали свой маршрут в Атлантике. По данным отслеживания судов, они изменили курс, пишет Bloomberg.

По данным аналитической компании Vortexa и информации агентства по отслеживанию судов, танкеры Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace 6 недавно загрузили дизельное топливо в США. Все три судна направляются в Европу: Minerva Vaso и Grand Ace 6 следуют в Амстердам, а Aliai – в Гибралтар.

Согласно публикации, после внезапного маневра все три судна в Атлантическом океане скорректировали свой курс. Теперь судно Grand Ace 6 следует в Ломе, столицу Того, в то время как два других направляются на юго-восток.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о передаче Ираном 20 танкеров с нефтью. По его словам, поставки начнутся в ближайшее время. Хозяин Белого дома охарактеризовал это как «подарок» со стороны Ирана. Дополнительные детали сделки или её условий он не раскрыл.