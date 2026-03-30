30 марта, 01:54

Трамп заявил, что Иран передаст США 20 танкеров с нефтью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Президент США Дональд Трамп заявил о передаче Ираном 20 танкеров с нефтью. Заявление американского лидера прозвучало на борту самолёта по пути из Уэст-Палм-Бич во Флориде в Вашингтон.

По словам Трампа, поставки начнутся в ближайшее время. Хозяин Белого дома охарактеризовал это как «подарок» со стороны Ирана. Дополнительные детали сделки или её условий он не раскрыл.

«Сегодня они преподнесли нам ещё один подарок. Они дали нам 20 судов с нефтью, перевозка которой начнётся завтра», — сказал республиканец.

Wired: Операция Трампа по урану грозит гибелью спецназу США
Ранее Дональд Трамп высказывался о поставках нефти в третьи страны. Президент США заявлял, что не возражает против гуманитарных поставок нефти на Кубу. По его словам, такие поставки могут осуществляться любой страной, включая Россию. Он отмечал, что этот вопрос не вызывает у него серьёзной обеспокоенности.

Антон Голыбин
