Египетское судно буксирует российский газовоз «Арктик Метагаз» у берегов Ливии

Российский газовоз «Арктик Метагаз», который более трёх недель дрейфовал в Средиземном море после атаки украинских безэкипажных катеров, взят на буксир египетским судном. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ливийского комитета по чрезвычайным ситуациям Халед Гулам.

По его словам, операция осложняется неблагоприятными погодными условиями.

«Два дня назад произошёл разрыв буксировочного троса, что осложнило процесс», — сказал Гулам, отметив, что в настоящее время операция продолжается и оценивается как «технически сложная».

Ливийская сторона находится в контакте с российской стороной. Национальная нефтяная корпорация (NOC) работает над заключением соглашения с международной компанией для откачки газа и нефти с танкера.

Напомним, «Арктик Метагаз» был атакован 3 марта у территориальных вод Мальты. В результате атаки на судне произошли пожар и взрыв. Все 30 членов экипажа были эвакуированы, двое ранены. Газовоз перевозил около 62 тыс. тонн сжиженного природного газа и 900 тонн дизельного топлива.