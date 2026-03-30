У Строгинского моста вспыхнули три яхты в клубе «Алые паруса»

На северо-западе Москвы произошёл пожар в яхт-клубе «Алые паруса» в районе Строгинского моста. По предварительным данным, там загорелись три яхты.

В МЧС сообщили, что возгорание произошло на берегу Москвы-реки по адресу: Авиационная улица, дом 79, корпус 1, строение 2.

После прибытия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огонь охватил три судна, находившиеся на берегу.

Информация о пострадавших и площади пожара пока не приводится. На месте работают экстренные службы.