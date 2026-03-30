Балицкий сообщил о шести пострадавших при атаке БПЛА на Мелитополь

В результате атаки беспилотников на Мелитополь пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, ранения получили четыре женщины и двое мужчин. Все они находились рядом с эпицентром удара.

Глава региона уточнил, что пострадавшие находятся под наблюдением врачей. По предварительным данным, угрозы для их жизни нет. На месте продолжают работать оперативные службы.

В результате атаки ударного БПЛА повреждения получила гражданская инфраструктура города. Также несколько БПЛА сбиты на подлете к Мелитополю.