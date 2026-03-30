Тульский губернатор устроил разнос чиновникам за сон и болтовню на совещании

Тульский губернатор Дмитрий Миляев устроил показательную порку подчинённым прямо на оперативном совещании в понедельник. Он поймал двух чиновников за недопустимыми занятиями во время работы — один из них спал, другой болтал по телефону.

Миляев обратился к провинившимся с резкой речью: если человеку настолько скучно или неинтересно на его месте, возможно, ему стоит поискать другой карьерный путь. При повторении таких случаев губернатор пообещал принять меры, не уточнив, правда, какие именно.

«Даже не знаю, что лучше (глава администрации Щекинского района Александр) Гамбург, разговаривающий по телефону, или Чернь, которая спит. Коллеги, если вы спите на рабочих местах, то, может быть, вы зря занимаете эти рабочие места? Сейчас я к Черни обращаюсь. Ещё раз увижу, что спите, будем какие-то меры предпринимать. Если вам скучно, не интересно, то, коллеги, выберите для себя другой карьерный трек», — подчеркнул Миляев.

Министр внутренней политики региона Дмитрий Ярцев доложил, что замечание разговаривавшему по телефону уже сделано, а с остальными будут проведены воспитательные беседы. По данным тульских СМИ, уснувшим на совещании оказался глава Чернской администрации Сергей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в Самарской области чиновникам запретили брать телефоны на совещания — губернатор Вячеслав Федорищев ввёл новое правило. Теперь перед началом заседаний участники обязаны сдавать мобильные устройства. О своём решении глава региона объявил на оперативном совещании, объяснив, что мессенджеры отвлекают от работы. По его словам, обсуждать важные вопросы, параллельно перехихикиваясь в чатах, недопустимо.