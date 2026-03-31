Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Рекордные 17 медалей России: в Ташкенте завершился международный турнир по нардам

В Ташкенте завершились международные соревнования по нардам, собравшие более 500 спортсменов. Россия взяла 17 медалей — это рекорд.

31 марта, 07:57
Россияне взяли рекордное число наград на турнире по нардам. Обложка © Life.ru

Соревнования, которые организовала Международная федерация нард (IBF), собрали более 500 спортсменов из 54 стран — почти в два раза больше, чем было на предыдущем турнире IBF — Arabian Grand Prix в Дубае. Участники смогли состязаться сразу в 12 дисциплинах, включая основные и дополнительные форматы.

Призовой фонд составил 500 000 долларов. Спортсмены из России завоевали рекордные 17 медалей, пять из которых — золотые.

Особым событием стала партия, в которой президент IBF Умар Кремлёв одержал победу над двукратным чемпионом мира Масаюки Мочизуки.

«Наша цель — сделать нарды по-настоящему глобальным видом спорта. Мы продолжим совершенствовать турниры и расширять географию участников», — отметил Умар Кремлёв.

BannerImage
Авторы
Екатерина Субботина
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!