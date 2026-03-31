Рекордные 17 медалей России: в Ташкенте завершился международный турнир по нардам
В Ташкенте завершились международные соревнования по нардам, собравшие более 500 спортсменов. Россия взяла 17 медалей — это рекорд.
Соревнования, которые организовала Международная федерация нард (IBF), собрали более 500 спортсменов из 54 стран — почти в два раза больше, чем было на предыдущем турнире IBF — Arabian Grand Prix в Дубае. Участники смогли состязаться сразу в 12 дисциплинах, включая основные и дополнительные форматы.
Призовой фонд составил 500 000 долларов. Спортсмены из России завоевали рекордные 17 медалей, пять из которых — золотые.
Особым событием стала партия, в которой президент IBF Умар Кремлёв одержал победу над двукратным чемпионом мира Масаюки Мочизуки.
«Наша цель — сделать нарды по-настоящему глобальным видом спорта. Мы продолжим совершенствовать турниры и расширять географию участников», — отметил Умар Кремлёв.