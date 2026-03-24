Исполком ФСБР: что изменится для спортсменов, турниров и системы управления

В Москве прошёл первый исполком Федерации спортивной борьбы России после назначения Умара Кремлева председателем Попечительского совета. На заседании обсудили ключевые направления развития федерации и ближайшие шаги по поддержке спортсменов и тренеров.

Одной из главных тем стало улучшение условий для подготовки. До конца года по стране планируют оснастить более 1000 залов современным оборудованием и инвентарем, чтобы расширить возможности для тренировок и повысить уровень подготовки.

Отдельно на исполкоме говорили о турнирах. Кубок Ивана Ярыгина хотят вывести на новый уровень, а на ключевых чемпионатах России появятся крупные призовые — их фонд составит 50 миллионов рублей.

К развитию борьбы подключится и бизнес — «Рольф» выступит в качестве спонсора.

Еще одной инициативой станет ежегодный борцовский форум. Он должен стать площадкой, где спортсмены, тренеры и организаторы смогут обсуждать проблемы отрасли и предлагать решения.

Умар Кремлев заявил, что его задача — не вмешиваться в управление борьбой, а помогать федерации ресурсами и поддерживать тех, кто работает на результат. По его словам, речь идет как о финансовой, так и об административной помощи.

Свою позицию дополнил Михаил Мамиашвили: «На исполкоме с Умаром Кремлевым мы обсудили успешное выступление сборной России на первенстве Европы U-23. Сейчас ведется работа по созданию комфортных условий для спортсменов и тренеров, чтобы реализовать ключевые задачи федерации».

Также на заседании приняли ряд управленческих решений. В федерации начнется подготовка конференции по изменениям в устав, должность руководителя переименуют из президента в председателя, а в структуре появится пост генерального секретаря.

Напомним, что Умар Кремлёв возглавил попечительский совет Федерации спортивной борьбы России 30 января. Его назначение в ФСБР рассматривается экспертами как шаг к укреплению управленческой модели и расширению ресурсной базы для развития российской спортивной борьбы.