Глава Минцифры выступил против введения ответственности за использование VPN

Минцифры выступило против введения административной ответственности за использование VPN. Такое заявление сделал глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, обсуждение подобных мер ведётся, однако ведомство не поддерживает жёсткий подход. Речь идёт о возможных ограничениях в сфере цифровой политики.

«В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже», — сказал Шадаев в профильном сообществе «МИТ — Мы ИТ» на платформе Мах.

Глава Минцифры отметил, что обсуждаемые инициативы носят компромиссный характер. Он указал, что ведомство учитывает возможные последствия принимаемых решений. При этом Шадаев подчеркнул, что прямое введение наказаний за использование VPN рассматривается как нежелательная мера. В министерстве считают такой подход чрезмерным.

Ранее Life.ru писал, что перед Минцифры поставлена задача снизить использование VPN в России. Ведомство обязано реализовывать решения, принятые на уровне государственной политики. Речь идёт о мерах по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ. В министерстве подчёркивали, что ранее предпринимались попытки договориться с иностранными сервисами о соблюдении российских требований. Однако эти попытки не дали результата.