В России операторов могут обязать взимать плату за VPN-трафик, утверждает Forbes

Издание Forbes, ссылаясь на свой источник, информирует о предполагаемой инициативе главы Минцифры Максута Шадаева. Согласно этой информации, он якобы предложил ввести коммерческую основу для использования VPN-сервисов и ограничить доступ к цифровым ресурсам для пользователей, применяющих технологии обхода блокировок. Упомянутый источник также указывает на возможную дату вступления этих мер в силу – 1 мая.

Согласно информации издания, 28 марта министр цифрового развития провёл две встречи с представителями бизнеса. На первой присутствовали ведущие операторы связи, а на второй — участники рынка цифровых платформ и онлайн-торговли, в том числе крупные маркетплейсы. В ходе обсуждений, как отмечается в публикации, операторам было предложено ввести тарифы за превышение лимита в 15 ГБ международного трафика в месяц при использовании мобильных сетей.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google LLC на 22,8 миллиона рублей за распространение VPN-сервисов через Google Play. Таганский суд признал компанию виновной по шести административным протоколам.