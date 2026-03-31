США продлили разрешение на переговоры по продаже активов «Лукойла»

Министерство финансов США продлило разрешение на переговоры о продаже международных активов «Лукойла». Это следуют из документа американского Минфина.

«Разрешаются все операции, обычно сопутствующие и необходимые для переговоров и заключения контрактов с ПАО Lukoil или его аффилированными структурами по продаже, передаче или иному отчуждению Lukoil International GmbH», — говорится в лицензии.

Срок действия разрешения продлили до 1 мая 2026 года. Ранее аналогичная лицензия действовала до 1 апреля. В документе уточняется, что допускаются операции, связанные с продажей или передачей активов Lukoil International GmbH и подконтрольных ей компаний. Под действие лицензии подпадают структуры, где доля участия превышает 50%. Все операции должны соответствовать установленным условиям и ограничениям американского законодательства.

Ранее Саудовская компания Midad Energy проявила интерес к международным активам «Лукойла». Стороны подписали соглашение о намерениях. Документ предусматривает возможную покупку всего пакета зарубежных активов. Компания планирует разместить денежное предложение на эскроу-счёте до получения разрешений. Источники отмечали, что сделка требует согласования с Минфином США. При этом участники переговоров учитывают санкционные ограничения и юридические риски.