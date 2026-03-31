Коммуналка со скидкой: Как вернуть деньги за плохую уборку и отсутствие освещения в подъездах

Действующее законодательство предоставляет собственникам помещений в многоквартирных домах эффективный инструмент влияния на управляющие организации, которые недобросовестно выполняют свои обязательства. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Речь идёт о праве требовать снижения размера платы за содержание общего имущества, если услуги оказываются или работы выполняются с нарушением установленных требований. Это вытекает из самого существа договорных отношений между жильцами и управляющей компанией, которая обязана соблюдать стандарты и правила, утвержденные на федеральном и региональном уровнях. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Когда можно требовать перерасчёт Основанием для обращения за перерасчётом могут служить конкретные нарушения, допущенные управляющей организацией. К их числу относятся: невыполнение уборки мест общего пользования, несвоевременный или некачественный вывоз твёрдых коммунальных отходов, неудовлетворительное состояние освещения в подъездах и на придомовой территории, нарушение графика промывки систем отопления, ненадлежащая подготовка дома к сезонной эксплуатации, а также неисполнение работ по текущему ремонту общего имущества. Отдельным основанием служит отсутствие коммунальных ресурсов, необходимых для содержания общего имущества, например, длительное отключение электроэнергии, обеспечивающей работу домофонов, освещения или насосного оборудования.

Как зафиксировать нарушение Для того чтобы добиться перерасчёта, необходимо правильно задокументировать факты нарушений. На первом этапе следует направить в управляющую организацию письменное обращение с перечнем выявленных недостатков и требованием их устранения в разумные сроки. К обращению желательно приложить подтверждающие материалы: фотографии, видеозаписи, акты осмотра, подписанные соседями.

Если управляющая компания не реагирует или нарушения остаются неустраненными, следующим шагом становится составление акта о предоставлении услуг ненадлежащего качества. Документ составляется комиссионно с участием представителя управляющей организации, инициативной группы собственников, а также, по возможности, представителя государственного жилищного надзора или члена совета многоквартирного дома. В акте фиксируются точное описание нарушения, дата его обнаружения, подписи всех участников комиссии.

Что делать после составления акта На основании составленного акта собственники подают в управляющую организацию заявление о перерасчёте платы. Если компания отказывается производить перерасчёт, жильцы вправе обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию либо в судебные органы. Практика последних лет свидетельствует, что при наличии правильно оформленных документов жилищные инспекции всё чаще принимают сторону собственников и выдают управляющим компаниям обязательные для исполнения предписания. Судебная практика также в большинстве случаев поддерживает требования жильцов о перерасчёте, рассматривая это как законное последствие неисполнения договорных обязательств.

На пути к перерасчёту жильцы могут встретить ряд препятствий. Основная трудность заключается в сборе достаточной доказательной базы и организации коллективных действий, поскольку управляющие компании нередко игнорируют обращения от отдельных собственников. Ключевое значение имеет наличие грамотно составленных и надлежащим образом оформленных актов, которые могут служить доказательством при разбирательстве в надзорных органах или суде.

«Несмотря на бюрократические сложности, описанный механизм является действенным инструментом контроля за деятельностью управляющих организаций и защиты финансовых интересов граждан», — заключил парламентарий.

