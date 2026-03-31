Нагиев заработал свыше 13 миллионов рублей за авторские курсы в Дубае

Актёр Дмитрий Нагиев провёл в Дубае серию платных мастер-классов по саморазвитию, доход от которых составил более 13 миллионов рублей. Об этом передаёт РИА «Новости».

Трёхдневный курс прошёл в феврале в закрытом формате. Группа насчитывала 25 человек. В качестве преподавателей выступили сын артиста Кирилл Нагиев и композитор Александр Шульгин. Стоимость участия варьировалась от 450 до 550 тысяч рублей. VIP-тариф с личным кураторством самого Нагиева оценивался в 1 миллион рублей, однако, по данным источника, это предложение не нашло покупателей.

В программу интенсива входили занятия по психологии, актёрскому мастерству и сценической речи. Сам артист встретился с группой всего два раза за все время обучения. В рамках курса ученики выполняли необычные домашние задания: например, ложились на пол в центре Дубая или выступали на сцене перед незнакомой аудиторией.

Ранее Дмитрий Нагиев столкнулся с отказом в участии в российских проектах из-за репутационных рисков после того, как его исключили из состава создателей фильма «Королёк моей любви». Он числился в списке претендентов ещё в прошлом году, однако на финальном этапе согласования его кандидатуру отменили. Создатели картины, съёмки которой прошли в Индии, решили не рисковать.