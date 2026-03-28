В стоп-листе: Дмитрий Нагиев оказался на обочине российского шоу-бизнеса

Нагиев лишился проектов в России после срыва съёмок в фильме «Королёк моей любви»

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Актёр Дмитрий Нагиев столкнулся с отказом в участии в российских проектах из-за репутационных рисков после того, как его исключили из состава создателей фильма «Королёк моей любви». По данным Mash, он числился в списке претендентов ещё в прошлом году, однако на финальном этапе согласования его кандидатуру отменили. Создатели картины, съёмки которой прошли в Индии, решили не рисковать.

В индустрии Нагиев сейчас фактически находится в негласном стоп-листе: новых проектов у него нет, рекламные контракты в России обнулились. Сам артист подтверждал, что полностью прекратил сотрудничество с отечественным телевидением. Ситуацию обострил его выезд в Эмираты в начале 2026 года — там Нагиева заметили с блогершей Натальей Любимовой, которая, по данным источников, связана со сборами средств для Вооружённых сил Украины.

Нагиев ответил на вопрос о жилье в Дубае и курсах за десятки миллионов
Сейчас актер живет между Россией и ОАЭ, зарабатывая на авторских курсах. Стоимость одного занятия с упражнениями по актерской импровизации и телесной выразительности составляет около 500 тысяч рублей. Однако участники этой программы отзываются о ней довольно неоднозначно.

Александра Мышляева
