Чемпионка по борьбе Блэйдс бросила с прогиба ведущую Fox News в прямом эфире

Американская спортсменка по вольной борьбе Кеннеди Блейдс продемонстрировала бросок в прямом эфире телеканала Fox News, повалив на пол ведущую Эбби Хорнасек. Об этом пишет People.

Хорнасек рассказывала о предстоящем крупном турнире по вольной борьбе и попросила Блейдс показать фирменный приём. Спортсменка согласилась на демонстрацию и схватила телеведущую в области поясницы, после чего выполнила бросок с прогиба, перевернув её и уложив на пол прямо в студии.

«Не думаю, что я смогу стать борцом», — сказала Хорнасек, встав с пола.

Позднее ведущая уточнила, что не получила никаких травм. Единственным пострадавшим в эпизоде оказался микрофон — техника не выдержала эффектного броска. Несмотря на это, Хорнасек назвала произошедшее забавным и отметила, что опыт оказался для неё положительным и весёлым.

22-летняя Кеннеди Блейдс выиграла серебро на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 76 кг, бронзу на ЧМ-2025 в Загребе (до 68 кг) и золото на Панамериканском чемпионате 2025 года в Мексике.

