Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 07:52

СВР: Патриарх Варфоломей подменяет первенство чести «первенством власти»

Обложка © ТАСС / ORESTIS PANAGIOTOU / ЕРА

Служба внешней разведки России выступила с жёстким заявлением в адрес патриарха Константинопольского Варфоломея. В СВР считают, что он подменяет принцип «первенства чести» принципом «первенства власти».

Как говорится в сообщении пресс-бюро ведомства, речь идёт о вмешательстве во внутренние дела Грузинской православной церкви.

В СВР заявили, что в церковных кругах властолюбие стало, как утверждается, «неизменным спутником» Варфоломея. Там также назвали его действия нарушением церковных правил.

В сообщении подчёркивается, что, по версии российской стороны, подобные шаги уже предпринимались ранее — в случаях с Украиной, Сербией и странами Балтии.

В качестве аргумента в СВР сослались на второе правило II Вселенского собора, согласно которому областные епископы не должны распространять свою власть на церкви за пределами своей области.

В Службе внешней разведки и ранее заявляли, что Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает раскольническую деятельность, теперь нацелившись на страны Балтии. По информации ведомства, патриарх одержим идеей вытеснить русское православие с территории Литвы, Латвии и Эстонии, утвердив взамен полностью подконтрольные Константинополю церковные структуры. И в этом его активно поддерживают британские спецслужбы.

Марина Фещенко
