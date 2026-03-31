СВР: Патриарх Варфоломей подменяет первенство чести «первенством власти»
Обложка © ТАСС / ORESTIS PANAGIOTOU / ЕРА
Служба внешней разведки России выступила с жёстким заявлением в адрес патриарха Константинопольского Варфоломея. В СВР считают, что он подменяет принцип «первенства чести» принципом «первенства власти».
Как говорится в сообщении пресс-бюро ведомства, речь идёт о вмешательстве во внутренние дела Грузинской православной церкви.
В СВР заявили, что в церковных кругах властолюбие стало, как утверждается, «неизменным спутником» Варфоломея. Там также назвали его действия нарушением церковных правил.
В сообщении подчёркивается, что, по версии российской стороны, подобные шаги уже предпринимались ранее — в случаях с Украиной, Сербией и странами Балтии.
В качестве аргумента в СВР сослались на второе правило II Вселенского собора, согласно которому областные епископы не должны распространять свою власть на церкви за пределами своей области.
В Службе внешней разведки и ранее заявляли, что Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает раскольническую деятельность, теперь нацелившись на страны Балтии. По информации ведомства, патриарх одержим идеей вытеснить русское православие с территории Литвы, Латвии и Эстонии, утвердив взамен полностью подконтрольные Константинополю церковные структуры. И в этом его активно поддерживают британские спецслужбы.
