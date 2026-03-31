31 марта, 08:28

В Москве дети нашли сумку с 88 тысячами долларов и устроили костёр из денег

Обложка © «Шедеврум»

В Москве подростки нашли сумку с 88 тысячами долларов (более 7 млн рублей) и устроили костёр из денег. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Несовершеннолетние наткнулись на дорогую находку в Мещанском районе столицы. Школьники не стали сообщать взрослым о сумке, набитой купюрами в 100 долларов. Вместо этого часть денег они поделили между собой, а остальные сожгли.

Позже дети рассказали о случившемся родителям. Инцидент произошёл 31 марта, сейчас информацию проверяют оперативные службы.

Правоохранители разыскивают уцелевшие купюры. Также устанавливается личность владельца пропажи и то, как сумка оказалась на улице.

Ранее москвичка нашла на балконе сумку с деньгами и фамильными драгоценностями на 100 млн. Выяснилось, что это были сбережения её соседей сверху. Их сына несколько дней обрабатывали телефонные мошенники по классической схеме: запугали и заставили собрать все ценности, чтобы сбросить сумку из окна курьеру.

Никита Никонов
