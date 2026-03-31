Польша ищет поставщиков лазерного оружия для армии

Польша намерена усилить свою армию современными лазерными системами. Об этом сообщает Агентство вооружений республики.

Также известно, что ведомство уже объявило о начале предварительных консультаций с рынком по вопросу приобретения комплексов LSBSE. Как следует из появившихся в сети данных, речь идёт о двух типах лазерного оружия: одна система рассчитана на поражение целей на дистанции до одного километра, другая — до трёх километров. Приём заявок от потенциальных поставщиков завершится 30 апреля.

В Агентстве вооружений уточнили, что новые комплексы предназначены для борьбы с беспилотниками, а также для перехвата ракетных и артиллерийских снарядов. Кроме того, системы смогут интегрироваться с различными платформами — колёсными, гусеничными, модульными и морскими.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий выступил с заявлением о необходимости создания ядерного оружия. По его словам, он решительно поддерживает такой шаг, однако подчеркнул, что процесс должен строго соответствовать международным нормам.