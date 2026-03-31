Песков заявил о защите всех важных объектов инфраструктуры на территории РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объекты критической инфраструктуры находятся под защитой, однако полностью исключить угрозы невозможно. Об этом он сообщил на брифинге, комментируя серию атак на порт Усть-Луга в Ленобласти.

«Безусловно, все критические объекты, важные с точки зрения транспортной инфраструктуры РФ, защищаются. Принимаются меры», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что даже при усиленных мерах безопасности невозможно полностью исключить риск подобных инцидентов. Он отметил, что существующие угрозы требуют постоянного реагирования и совершенствования механизмов защиты.

Ленобласть в ночь на 31 марта подверглась серии налётов БПЛА, которые могли быть запущены с территории стран Балтии. Для нападения использовались дроны модели FP-1.