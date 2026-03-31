Тысячи элитных десантников США из 82-й дивизии прибыли на Ближний Восток

США продолжают переброску сил на Ближний Восток на фоне сообщений о возможной наземной операции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. В регион прибывают военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии. Они присоединились к «тысячам» моряков, морских пехотинцев и бойцов спецподразделений, уже находящихся на месте.

По данным агентства, только за выходные туда прибыли около 2500 морских пехотинцев. Таким образом, численность группировки заметно увеличивается.

«Решение о направлении войск в Иран пока не принято, но они будут наращивать потенциал для потенциальных будущих операций в регионе», — указано в статье.

Согласно сообщениям западных СМИ, Пентагон проводит подготовку к возможным наземным операциям в Иране, предполагая, что они могут продлиться несколько недель и не будут представлять собой полномасштабного вторжения, а скорее ограниченные рейды. В качестве вероятных целей называются захват острова Харк — ключевого узла иранского нефтяного экспорта, — а также вылазки в прибрежных районах Ормузского пролива для уничтожения вооружений, угрожающих судоходству.