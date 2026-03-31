Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 11:02

Тысячи элитных десантников США из 82-й дивизии прибыли на Ближний Восток

Обложка © ТАСС / Zuma

США продолжают переброску сил на Ближний Восток на фоне сообщений о возможной наземной операции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. В регион прибывают военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии. Они присоединились к «тысячам» моряков, морских пехотинцев и бойцов спецподразделений, уже находящихся на месте.

По данным агентства, только за выходные туда прибыли около 2500 морских пехотинцев. Таким образом, численность группировки заметно увеличивается.

«Решение о направлении войск в Иран пока не принято, но они будут наращивать потенциал для потенциальных будущих операций в регионе», — указано в статье.

США придумали новый трюк с Ормузским проливом

Согласно сообщениям западных СМИ, Пентагон проводит подготовку к возможным наземным операциям в Иране, предполагая, что они могут продлиться несколько недель и не будут представлять собой полномасштабного вторжения, а скорее ограниченные рейды. В качестве вероятных целей называются захват острова Харк — ключевого узла иранского нефтяного экспорта, — а также вылазки в прибрежных районах Ормузского пролива для уничтожения вооружений, угрожающих судоходству.

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar