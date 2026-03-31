США придумали новый трюк с Ормузским проливом

Власти США выдвинули инициативу о передаче контроля над Ормузским проливом международному объединению. О предложении стало известно из публикации The Daily Telegraph, ссылающейся на дипломатические источники.

По информации издания, с этой инициативой выступил госсекретарь США Марко Рубио, представив её на встрече министров иностранных дел стран «Группы семи» (G7), где обсуждались вопросы судоходства и обстановки в регионе. В ходе дискуссии он отдельно подчеркнул, что движение судов через Ормузский пролив должно оставаться свободным и не сопровождаться введением каких-либо платежей за проход.

Источники издания отметили, что наряду с основной инициативой обсуждается и альтернативный вариант, к реализации которого могут быть привлечены Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия. В рамках этого подхода допускается введение транзитных сборов для судов, проходящих через пролив, причём, как уточнили собеседники, предполагаемая модель во многом повторяет принципы, используемые в системе оплаты прохода через Суэцкий канал.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает меры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе на фоне рисков минирования. На борту военного судна RFA Lyme Bay планируют разместить плавучую базу для автономных аппаратов, предназначенных для поиска мин.

Ормузский пролив, ключевая мировая транспортная артерия, фактически заблокирован в рамках продолжающегося военного конфликта между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем — с другой. Иранские силы (КСИР) установили полный контроль над проливом, используя ракеты и беспилотники для перехвата судов, что привело к сокращению ежедневного транзита танкеров более чем на 95% по сравнению с довоенными показателями. Иран разрешает следовать через свои воды только судам «дружественных» стран, в то время как танкеры других государств либо атакуются, либо ожидают безопасного «окна» для прохода. Администрация США, в свою очередь, заявляет о намерении в ближайшие недели добиться открытия пролива «любым способом», включая возможное создание международной коалиции.