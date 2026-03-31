Генеральная прокуратура РФ объявила о признании нежелательной работы двух американских образовательных структур — Tufts University* и The Fletcher School of Law and Diplomacy*. Соответствующее решение принято российским надзорным ведомством.

В ГП подчеркнули, что с начала специальной военной операции эти заведения перестали быть просто научными центрами, а превратились в инструмент для ведения антироссийской пропаганды.

Установлено, что данные организации открыто поддерживают киевский режим. На проводимых ими мероприятиях, как отметили в ведомстве, транслируются искажённые сведения о России, направленные на формирование негативного образа.

Провокационная информационная политика этих структур, по версии следствия, преследует цель подорвать доверие граждан к руководству страны, армии и правоохранительным органам. В Генпрокуратуре считают, что таким образом организаторы пытаются создать условия для радикализации общества и роста протестных настроений.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на поддержку университетом ЛГБТ**-сообществ. Эту деятельность там расценили как попытку разрушить традиционные семейные и нравственные устои россиян.