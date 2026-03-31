Москвич попал в реанимацию с тяжёлыми ожогами при прорыве трубы в квартире

В ночь на 31 марта в квартире на Карамышевской набережной в Москве прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошёл в санузле: в месте, где раньше висел полотенцесушитель, не выдержали стыки. Семья — родители, их 28-летний сын и его приятель — в тот момент находились на кухне и сначала услышали подозрительный шум и хлопок, а затем открыли дверь, откуда хлынул пар.

Мужчины бросились устранять последствия вручную, не обращая внимания на боль от ожогов кипятком. Женщина вызвала скорую и коммунальщиков, а также предупредила соседей в чате дома. Жильцы оперативно прибежали с вёдрами и тряпками — к счастью, вода не ушла на нижние этажи.

После того как потоп удалось остановить, семья вышла в подъезд. Там сыну хозяев резко стало плохо — он начал терять сознание. Как выяснил сайт MK.Ru, медики диагностировали у него не только ожоги рук, но и поражение дыхательных путей паром. В тяжёлом состоянии молодой человек госпитализирован в реанимацию. Отец и друг пострадавшего также получили травмы, но от госпитализации отказались.

По предварительным данным, причиной аварии стала некачественная работа управляющей компании: после демонтажа полотенцесушителя стыки стояка не были полностью заварены, что привело к разгерметизации системы и выбросу кипятка. Коммунальщики выясняют все обстоятельства происшествия.

В Тарко-Сале (ЯНАО) во время плановой замены труб теплоснабжения погибли двое рабочих подрядной организации. Трагедия разыгралась в микрорайоне Комсомольский: в котловане глубиной около четырёх метров произошло внезапное обрушение замёрзшего грунта. Спасатели, прибывшие на место, извлекли тела погибших из-под завала.