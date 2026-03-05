Девятилетний мальчик выпил щёлочи для чистки труб, перепутав её с колой

В Находке девятилетний мальчик попал в реанимацию после того, как выпил щёлочь для чистки труб, приняв её за газировку. Медики спасали ребёнка 11 дней. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Приморья.

Мальчик нашёл дома бутылку, похожую на газировку, открыл её и сделал глоток. Внутри оказалась химическая жидкость для прочистки труб. Спасла ребёнка бабушка: она сразу вызвала скорую и следовала указаниям врача до приезда бригады. Ребёнок получил тяжёлый ожог слизистой ротоглотки и пищевода и был доставлен в больницу. Медики провели интенсивное лечение в течение 11 дней, после чего угрозы жизни мальчика больше нет.

«Даже небольшой глоток щёлочи может привести к тяжёлым и необратимым последствиям. Летальный исход возможен в первые часы и сутки из-за ожогового шока, а позднее — вследствие пневмонии, массивных кровотечений и других осложнений. Рубцовые деформации пищевода и желудка нередко становятся причиной инвалидности», — предупреждают врачи.

Ранее во Владивостоке 12-летний ребёнок был экстренно госпитализирован с кровавой рвотой. Причиной стали обострение эрозийного гастрита и длительное употребление газированной Coca-Cola. По словам пациента, он регулярно пил этот напиток, а обследование показало повышенную кровоточивость слизистой желудка.