Редкий металл для высоких технологий: В России впервые за 20 лет нашли литий

В России впервые за последние два десятилетия обнаружены новые месторождения лития. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на расширенной коллегии Федерального агентства по недропользованию.

«Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития — неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности», — приводит слова чиновника пресс-служба.

Замглавы правительства подчеркнул, что это важный шаг для укрепления ресурсной независимости страны. Он добавил, что набранные темпы необходимо сохранять. Одним из драйверов процесса должно стать стимулирование притока частных инвестиций в геологоразведку.

Ранее Life.ru писал, что Украина передала месторождение лития инвесторам, близким к президенту США Дональду Трампу. Победителем конкурса по соглашению о разделе продукции на месторождение «Участок Добра» в Кировоградской области стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC. Её акционерами являются международные компании TechMet и The Rock Holdings. По данным СМИ, в число инвесторов входит близкий друг Трампа миллиардер Рональд Лаудер.