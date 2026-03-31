Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 13:16

Редкий металл для высоких технологий: В России впервые за 20 лет нашли литий

Патрушев: В России впервые за 20 лет нашли новые месторождения лития

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BJP7images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BJP7images

В России впервые за последние два десятилетия обнаружены новые месторождения лития. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на расширенной коллегии Федерального агентства по недропользованию.

«Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития — неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности», — приводит слова чиновника пресс-служба.

Замглавы правительства подчеркнул, что это важный шаг для укрепления ресурсной независимости страны. Он добавил, что набранные темпы необходимо сохранять. Одним из драйверов процесса должно стать стимулирование притока частных инвестиций в геологоразведку.

Песков: Идею добычи металлов в ДНР с США не обсуждали на встрече Путина с РСПП
Песков: Идею добычи металлов в ДНР с США не обсуждали на встрече Путина с РСПП

Ранее Life.ru писал, что Украина передала месторождение лития инвесторам, близким к президенту США Дональду Трампу. Победителем конкурса по соглашению о разделе продукции на месторождение «Участок Добра» в Кировоградской области стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC. Её акционерами являются международные компании TechMet и The Rock Holdings. По данным СМИ, в число инвесторов входит близкий друг Трампа миллиардер Рональд Лаудер.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar