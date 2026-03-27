27 марта, 09:59

Песков: Идею добычи металлов в ДНР с США не обсуждали на встрече Путина с РСПП

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вопрос о совместной с США добыче редкоземельных металлов в Донбассе и производстве алюминия в Сибири не поднимался на встрече президента России Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, эта тема не обсуждалась», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, остаются ли в силе эти идеи, видит ли Россия в них перспективу и обсуждалось ли это на закрытой встрече с бизнесом.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам в Донбассе. По словам главы государства, РФ также открыта для любых международных партнёрств в области добычи и переработки редкозёмов.

Песков опроверг данные о якобы просьбах Путина к бизнесу о «взносах» на СВО

Напомним, 26 марта состоялось заседание съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Выступая перед бизнесменами, Путин призвал их активнее включаться в международное сотрудничество в рамках БРИКС. Глава государства также отметил, что власти окажут особую поддержку бизнесу во внедрении решений в трех ключевых сквозных технологиях — искусственном интеллекте, автономных системах и цифровых платформах.

Александра Мышляева
