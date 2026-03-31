У производителя «Простоквашино» пропало более 1000 тонн сырья в отчётности

На Кемеровском молочном комбинате «Эйч энд Эн» нашли странные расхождения в документах. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, производитель «Простоквашино» отчитался о выпуске 1130 тонн сливок, но списал всего 11,3 тонны сырья.

В публикации уточняется, что разница между произведённым объёмом и затраченными ресурсами составила сто раз. Для выпуска такой партии потребовалось бы примерно 337 тонн молочного жира, который тоже нигде не значится в учёте.

«Проще говоря, часть сырья в документах просто не указана — и откуда взялись сливки, непонятно», — резюмировали журналисты.

По итогам проведённой проверки, в ходе которой были зафиксированы многочисленные расхождения между объёмами выпущенной продукции и списанным сырьём, Роспотребнадзор вынес компании предостережение.

«Эйч энд Эн» входит в пятёрку лидеров отечественного молочного рынка. В активе структуры — 12 производственных площадок по всей стране, а под её контролем находятся такие известные бренды, как «Простоквашино», «Актибио», «Даниссимо» и «Тёма». Товары под этими марками можно встретить на полках практически всех федеральных ритейлеров.

