Бумажная продукция Zewa в России сменит название на Zemma

В России завершается ребрендинг бумажной продукции, ранее выпускавшейся под брендом Zewa. Это завершение процесса адаптации после ухода международной компании Essity с российского рынка.

В компании утверждают, что продукция будет производиться из того же сырья, что и раньше, и сохранит привычное качество. Одним из первых продуктов под новым брендом станет туалетная бумага без втулки, но с сохранением отверстия для держателя.

Ранее Life.ru писал, что автобренды SWM и Kaiyi уходят из России из-за падения продаж на 91–94%. За январь–февраль 2026 года в России реализован всего 101 автомобиль SWM и 37 автомобилей Kaiyi.