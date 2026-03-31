Имеют ли право силовики копаться в вашем телефоне? Сенатор Клишас расставил все точки над «i»

Силовики не имеют права просто так проверять содержимое телефонов граждан. В интервью РБК глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас подчеркнул, что такие действия допустимы только в рамках оперативно-разыскной деятельности.

По словам Клишаса, сотрудники транспортной безопасности, например в метро или аэропорту, могут попросить включить гаджет, чтобы убедиться, что это действительно электронное устройство. Однако требовать проанализировать, какие сайты посещает человек, какие приложения у него установлены и есть ли VPN, никто не вправе — на это нет законных оснований.

«Никто в целях транспортной безопасности не может потребовать проанализировать содержание того, что у вас в телефоне, какие сайты вы посещаете, какие приложения у вас установлены, есть ли у вас там VPN», — отметил сенатор.

Случаи, когда может вестись оперативно-разыскная деятельность, чётко прописаны в законодательстве, напомнил сенатор. Остановить прохожего на улице и потребовать показать, что у него в телефоне, незаконно, резюмировал Клишас.

Напомним, что в начале года пассажиры метро начали сообщать о том, что сотрудники транспортной безопасности просят включить телефоны. В московской подземке объяснили это приказом Минтранса, который регламентирует порядок досмотра электронных устройств. Людей заверили, что необходимо лишь подтвердить работоспособность гаджета, а не разблокировать его.