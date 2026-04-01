С 6 апреля темпы снижения курса доллара изменятся. К какой отметке направится рубль на следующей неделе

Неделя с 6 апреля может стать интересной для курса доллара. Какие события ждут экономисты и как они отразятся на рубле? 31 марта, 21:51 Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю.

Анонс основных событий, которые определят курс валют на следующей неделе

На данный момент основное внимание инвесторов сосредоточено на сохраняющейся геополитической напряженности. Относительно высокие цены на нефть способствуют укреплению российского рубля.

— Мы полагаем, что на следующей неделе темпы укрепления рубля могут несколько замедлиться. Тем не менее, высокие цены на нефть, ожидаемое увеличение экспортной выручки в апреле, которая поступает с определённым временным лагом, и приостановка операций Минфина в рамках бюджетного правила — факторы выступающие в пользу более крепкого рубля, — рассказал аналитик ООО «Цифра брокер» Александр Дудников.

Минфин РФ официально приостановил до 1 июля операции по покупке-продаже инвалюты и золота на внутреннем валютном рынке. Ценовой рост в энергоносителях начнёт отражаться в курсе ближе к концу апреля. Этот момент отметил инвестиционный стратег «Гарда Капитала» Александр Бахтин.

Он обратил внимание, что важной статистикой на будущей неделе будет отчёт Росстата по инфляции. Он выйдет 8 апреля. Динамика роста цен — важнейший индикатор для Центробанка. Если годовая инфляция будет устойчиво снижаться, шансы на более уверенный шаг снижения ключевой ставки в апреле возрастут. А это, в свою очередь, сдержит укрепление рубля.

— Из статистики, способной повлиять на позиции доллара к остальным валютам, отметим индекс потребительских цен США за март (10 апреля). Индекс доллара DXY вышел устойчиво над 100 п., отражая возросший из-за острой геополитики спрос на актив-убежище и пересмотр ожиданий по снижению процентных ставок ФРС в этом году, — добавил Александр Бахтин.

Прогноз курса рубля на неделю с 6 по 12 апреля

Александр Дудников ожидает, что на следующей неделе валютные курсы могут консолидироваться в диапазонах 11,6–12 за китайский юань, 80–82 рубля за доллар США и 92–94 — за евро.

— Ключевым ориентиром служит динамика биржевой валютной пары CNY/RUB. Здесь прошла хорошая коррекция. Возобновление роста возможно при закреплении котировок выше 11,9 рубля за юань. Но более вероятный сценарий на ближайшие недели — боковая динамика в диапазоне 11,6–11,9. Фундаментальные факторы анализировать сложно. Валютный рынок — это чёрный ящик со своими сюрпризами. Можно лишь предположить, что отказ Минфина от операций с валютой в рамках бюджетного правила, а также окончание налогового периода не позволят рублю в ближайшее время произвести более сильное укрепление, — рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Что касается валютных доходов от текущих высоких цен на энергоресурсы, то, по её мнению, они обычно приходят с лагом, а значит, скажутся на нашем валютном рынке ближе к маю. Соответственно, диапазон колебаний для доллара — 80–82,2 рубля, евро — 92–94,3.

— Вероятно, в конце весны мы ещё увидим доллар в области 75–80. При этом ожидания укрепления рубля уже способны сдерживать спрос на валюту. Полагаем, что на будущей неделе доллар может в основном торговаться в диапазоне 80–82, евро — 92–94, юань — 11,6–12 рублей, — рассказал Александр Бахтин.

Авторы Нина Важдаева