Песков: Россия не принимает решение ЕСПЧ по делу историка Юрия Дмитриева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу осуждённого за педофилию Юрия Дмитриева не признаются в России. Речь идёт об историке, ранее возглавлявшем карельское отделение правозащитного центра «Мемориал»*.

«Мы не признаём эти решения», — сказал Песков на брифинге.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста о значимости вердикта ЕСПЧ. Суд обязал Россию выплатить Дмитриеву компенсацию в размере двух тысяч евро, посчитав судебный «процесс недостаточно объективным».

Напомним, в 2020 году Петрозаводский городской суд вынес приговор Дмитриеву, возглавлявшему отделение научно-информационного центра «Мемориал»*. Его признали виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью, не достигшей 14-летнего возраста, назначив наказание в виде 3,5 года колонии строгого режима. При этом суд оправдал Дмитриева по обвинениям в незаконном хранении оружия и изготовлении порнографических материалов.

В сентябре того же года Верховный суд Карелии изменил меру пресечения: срок заключения был увеличен до 13 лет по эпизоду насилия над несовершеннолетней, а производство по остальным статьям вернули на новое рассмотрение. Согласно данным следствия, в период с 2008 по 2015 год историк делал снимки девочки 2005 года рождения, а в 2012–2016 годах применял к ней насильственные действия. В ходе обыска в его жилище также было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие (часть арсенала). В феврале Третий кассационный суд оставил приговор без изменений, а в марте Дмитриев направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.