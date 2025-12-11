Путин заявил о полной политизации европейского правосудия и ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным заявил, что деятельность европейских судебных органов, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), носит политизированный характер.

Зорькин напомнил, что Россия вышла из ряда европейских судебных структур, включая ЕСПЧ. Путин согласился с этой оценкой, отметив: «Там полная политизация».

Президент подчеркнул, что российские власти считают предвзятость и ангажированность недопустимыми для судебной системы. Он также указал, что Конституционный суд продолжает активно работать с обращениями граждан — больше всего запросов связано с вопросами конституционного статуса личности, гражданским и уголовным правом.

Россия перестала участвовать в работе Совета Европы и выполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года. Путин подчеркнул, что Конституция остаётся безусловным приоритетом страны как во внутренней, так и во внешней политике.