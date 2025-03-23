Журналистка оспорила в ЕСПЧ приговор за статью о том, что жена Макрона — бывший мужчина

Журналистка Наташа Рей, которая заявляет, что жена президента Франции Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной, подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Представительница СМИ обжаловала приговор, рассказал её адвокат Франсуа Данглеан.

«Наташа Рей направила обращение по делу о Жане-Мишеле Тронье в ЕСПЧ в субботу», — сказал юрист РИА «Новости».

Данглеан уточнил, что журналистка подала жалобу против Франции, обвиняя страну в нарушении статей 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека. По её словам, апелляционный суд Кана вынес ей приговор, основываясь на словах, которые она не произносила.