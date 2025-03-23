Журналистка оспорила в ЕСПЧ приговор за статью о том, что жена Макрона — бывший мужчина
Журналистка Рей, назвавшая жену Макрона мужчиной, обжаловала приговор в ЕСПЧ
Эмманюэль и Брижит Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Журналистка Наташа Рей, которая заявляет, что жена президента Франции Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной, подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Представительница СМИ обжаловала приговор, рассказал её адвокат Франсуа Данглеан.
«Наташа Рей направила обращение по делу о Жане-Мишеле Тронье в ЕСПЧ в субботу», — сказал юрист РИА «Новости».
Данглеан уточнил, что журналистка подала жалобу против Франции, обвиняя страну в нарушении статей 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека. По её словам, апелляционный суд Кана вынес ей приговор, основываясь на словах, которые она не произносила.
Слухи о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, не являются новыми. Сторонники этой теории утверждают, что в её паспорте фигурировало имя Жан-Мишель Тронье. Тем не менее Брижит неоднократно пыталась опровергнуть эти слухи, подчеркивая свою истинную идентичность. Ситуация дошла до судебного разбирательства с участием журналисток Наташи Рей и Амандин Руа, которые в своих материалах назвали первую леди Франции трансгендером*. В феврале Рей запросила политическое убежище в России.
* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено.