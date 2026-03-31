Стало известно, что ежегодный фестиваль для мотоэнтузиастов «Мотовесна» стартует уже завтра.

Один из дней организаторы решили посвятить деловым встречам. По словам организатора фестиваля Юлии Исаевой, юбилейное мероприятие может стать рекордным по количеству премьер и презентаций. На площадке ожидаются как известные бренды, так и новые участники рынка а также уличная программа, где состоится награждения победителей гоночных фестивалей и спортивных мероприятий.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр призвал открывать мотосезон, когда температура на улице будет держаться на уровне плюс 10 градусов днем и ночью. По его словам, несмотря на то что в столице установилась довольно теплая солнечная погода, асфальт еще не успел прогреться. Хайцеэр подчеркнул, что опасность грозит даже опытным мотоциклистами.