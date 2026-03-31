31 марта, 14:56

КСИР пригрозил ударами по офисам Google, Apple и Microsoft

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать офисы американских корпораций в ближневосточном регионе. В список вошли технологические гиганты, включая Apple, Google и Microsoft. Поводом для эскалации стало обвинение в адрес этих компаний в содействии ударам по исламской республике.

Соответствующее заявление силовая структура опубликовала 31 марта в своих соцсетях. В сообщении уточняется, что подобные меры станут ответом на каждое убийство. «Компании, активно участвующие в планировании террористических актов, станут целью контрмер», — говорится в тексте.

Всего в перечень вошли 18 корпораций. Помимо вышеупомянутых, в нём фигурируют G42, Plantier, IBM, Spire Solutions, Intel, GE, Meta*, Cisco, Nvidia, Boeing, JP Morgan, Oracle, DEL, HP, Tesla.

В Тегеране дали понять, что удары будут наноситься по объектам этих фирм на Ближнем Востоке. Пока не уточняется, идет ли речь о точечных военных операциях или о действиях прокси-сил.

На данный момент американские компании не давали официальных комментариев относительно угроз в свой адрес. Ситуация остаётся напряжённой на фоне продолжающегося противостояния между странами.

* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в РФ. Принадлежащие ей соцсети заблокированы на территории РФ

