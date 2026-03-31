Трампа предупредили о риске импичмента в случае наземной операции в Иране

Наземная операция в Иране может обернуться для президента США Дональда Трампа импичментом. Такое мнение в интервью URA.ru высказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По словам аналитика, если дело дойдёт до полноценного вторжения на территорию Исламской Республики, масштаб кампании окажется куда серьёзнее, чем война во Вьетнаме. Он предположил, что по потерям и размаху она может сравниться разве что с Западным фронтом Второй мировой войны.

Семибратов подчеркнул, что Соединённые Штаты сейчас не способны на такую эскалацию. Инициатор подобных действий, по его мнению, мгновенно лишится политической карьеры.

«Кто приведёт к этому, тот сразу же станет политическим трупом, ему объявят импичмент», — резюмировал эксперт.

Тем временем чиновники администрации США заявили, что Трамп готов прекратить кампанию против Ирана и без открытия Ормузского пролива. Если усилия не увенчаются успехом, США начнут оказывать давление на европейских союзников и страны Персидского залива, чтобы те взяли на себя инициативу по открытию пролива.