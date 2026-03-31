Трамп готов прекратить кампанию против Ирана и без открытия Ормузского пролива

Чиновники американской администрации рассказали, что президент США Дональд Трамп в разговоре с помощниками выразил готовность свернуть операцию против Ирана, даже несмотря на то, что Ормузский пролив останется преимущественно заблокированным. Об этом пишет Wall Street Journal.

Согласно публикации, в последние дни республиканец и его помощники пришли к выводу, что попытка открыть пролив затянет конфликт дольше запланированных четырёх-шести недель. Как сообщает газета, американский лидер решил сосредоточиться на главных целях — ограничении возможностей иранского флота и ракетных запасов. Боевые действия планируется свернуть, одновременно оказывая давление на Тегеран для возобновления свободы торговли.

По данным издания, если эти усилия не увенчаются успехом, США начнут оказывать давление на европейских союзников и страны Персидского залива, чтобы те взяли на себя инициативу по открытию пролива. Источники газеты также отметили, что Трамп может рассмотреть военные варианты, но они для него не являются приоритетными.

Ранее шиитские вооружённые формирования, входящие в «Исламское сопротивление в Ираке» (ИРИ), объявили об отказе от применения РСЗО «Град» по американским объектам в Багдаде. При этом участники сопротивления заявили, что присутствие американских военных в Багдаде само по себе несёт угрозу для жителей города. Иракскому правительству следует предпринять серьёзные шаги для вывода иностранных войск.